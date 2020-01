Fernando Alonso is tevreden over zijn debuut in de Dakar Rally, maar weet nog niet of hij ooit voor een tweede keer mee gaat doen. De Spanjaard eindigde de woestijnrally in Saoedi-Arabië vrijdag op de dertiende plek.

"Als ik ooit besluit weer mee te doen aan de Dakar Rally, begin ik met hogere verwachtingen", zei de 38-jarige Alonso volgens Motorsport.com. "Dat is ook logisch na deze eerste ervaring. Bij een eventuele volgende keer wil ik de rally echt winnen."

"Dan zal ik ook een betere voorbereiding hebben, waarin ik me meer op de details focus. Als je van racen houdt, is het een mooie optie om je vakantie in een auto door te brengen, maar er is nog genoeg tijd om daarover na te denken. Op dit moment ben ik vooral tevreden met hoe het allemaal is gegaan."

Alonso maakte in zijn loopbaan vooral furore in de Formule 1. Hij kroonde zich in 2005 en 2006 tot wereldkampioen en boekte in totaal 32 Grand Prix-zeges in de koningsklasse van de autosport, waar hij sinds vorig jaar niet meer in uitkomt.

Fernando Alonso in actie tijdens de Dakar Rally. (Foto: Pro Shots)

'Zonder pech hadden we etappe kunnen winnen'

In de Dakar Rally eindigden Alonso en zijn ervaren navigator Marc Coma, die de rally vijf keer won bij de motoren, geen enkele etappe op het podium. Alonso hield desondanks een goed gevoel over aan zijn debuut in de roemruchte rally.

"Ik had het gevoel dat ik bijna elke dag competitief was. In de laatste etappe kregen we een lekke band en toch slaagden we er nog in Yazeed Al Rajhi te passeren en als vierde te eindigen. Zonder pech hadden we de etappe misschien wel kunnen winnen."

Alonso maakte eerder in zijn loopbaan al uitstapjes naar autoraces zoals de 24 uur van Le Mans (winst in 2018 en 2019) en de Indy 500, die hij als hoofddoel heeft gesteld in 2020. Als Alonso zegeviert in Indianapolis, is hij zeker van de 'Triple Crown of Motorsport' (winst van Grand Prix Monaco, 24 uur van Le Mans én Indy 500).