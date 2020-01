Joost Luiten is vrijdag door een goede tweede ronde ruim twintig plaatsen gestegen bij het Abu Dhabi HSBC Championship. De 34-jarige golfer staat halverwege het sterk bezette toernooi op de gedeelde twaalfde plaats.

Luiten had op zijn tweede wedstrijddag van 2020 68 slagen (4 onder par) nodig voor de achttien holes van de Abu Dhabi Golf Club. Hij produceerde zes birdies en twee bogeys.

De Nederlander, die donderdag door een ronde van 70 slagen (-2) gedeeld 33e was, heeft nu vier slagen achterstand op Francesco Laporta. De 29-jarige Italiaan greep de leiding met een foutloze omloop van 63 (-9) en staat nu op -10.

De Spanjaard Rafa Cabrera Bello en de Engelsman Matthew Fitzpatrick staan tweede op één slag van Laporta. De nummer één van de wereld Brooks Koepka zakte ver weg in het klassement. De Amerikaan ging mede door twee double bogeys rond in 75 slagen (+3) en is 35e.

Het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten duurt tot en met zondag en geldt als een van de grootste evenementen op de Europese Tour. Het totale prijzengeld is 7 miljoen dollar (omgerekend zo'n 6,3 miljoen euro).