De Nederlandse waterpolosters hebben vrijdag in de groepsfase van het EK in Boedapest opnieuw een monsterzege geboekt. Frankrijk werd, in de wetenschap dat de kwartfinales al bereikt waren, met liefst 18-1 opzij gezet.

Na het eerste kwart was het al 4-1 voor de ploeg van bondscoach Arno Havenga, waarna geen treffer meer werd geïncasseerd. Eerder werd al overtuigend gewonnen van Israël (22-3), Duitsland (23-3) en vijfvoudig Europees kampioen Italië (10-4).

Maartje Keuning was tegen Frankrijk met vier goals de meest productieve Oranje-speelster. Ook Catharina van der Sloot, Kitty-Lynn Joustra (allebei drie), Iris Wolves, Bente Rogge (beide twee) en Maud Megens, Dagmar Genee, Vivian Sevenich en Simone van de Kraats (allen één) scoorden.

Door de zege op Frankrijk gaat Oranje samen met het sterke Spanje, dat ook nog niets liet liggen, aan de leiding in groep B. Zondag strijden ze in een onderling duel om de groepswinst.

Bondscoach Arno Havenga zag tegen Frankrijk dat het opnieuw goed ging met Oranje. (Foto: Pro Shots)

Oranje al zeker van tweede plek

Nederland is al zeker van een plek bij de eerste twee in de groep en dat is belangrijk met het oog op plaatsing voor de Olympische Spelen. De ploeg kan Spanje, dat al een olympisch ticket heeft, pas in de finale treffen.

Mocht Oranje inderdaad tegenover Spanje in de finale staan, dan is de ploeg van Havenga als finalist zeker van deelname aan de Spelen.

Donderdag plaatste ook de Nederlandse mannenploeg zich in Boedapest voor de kwartfinales. De mannen richten zich vooral op een plek in de top acht, want dat lukte in 1993 voor het laatst op een EK.