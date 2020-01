De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver verkeert nog altijd in kritieke toestand na zijn zware crash van donderdag in de elfde etappe van de Dakar Rally, zo heeft zijn familie vrijdag laten weten.

"Edwin is er slecht aan toe. Het is afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt", zegt zijn partner Anja vanuit Saoedi-Arabië volgens Motorsport.com in een korte verklaring.

De 48-jarige Straver kwam donderdag tussen het tweede en derde meetpunt van de 379 kilometer lange etappe ongelukkig terecht na een crash. De Brabander werd ter plekke gereanimeerd - hij had tien minuten geen hartslag - en per helikopter naar een ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyad gebracht.

Daar bleek dat Straver in ieder geval een van zijn bovenste rugwervels heeft gebroken. Verder is er niks bekend over zijn verwondingen, behalve dat de Nederlander in kritieke toestand verkeert.

Straver was bezig aan de derde Dakar Rally uit zijn loopbaan. Hij eindigde vorig jaar als eerste in het zogenoemde kistrijdersklassement, waar coureurs aan meedoen die ervoor kiezen om alleen met een kistje met basisbenodigdheden de woestijn in te gaan.