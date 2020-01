Xander Bogaerts vindt dat de veelbesproken spionagezaak in de Major League Baseball (MLB) niets afdoet aan de titel die hij in 2018 pakte met Boston Red Sox. De club van de Nederlander is betrokken bij het schandaal.

Houston Astros werd maandag door de MLB gestraft wegens valsspelen in het kampioensjaar 2017. De titel werd gepakt onder coach Alex Cora, die een jaar later kampioen werd met de Red Sox en daar woensdag vanwege het schandaal werd ontslagen.

De 44-jarige Cora wordt gezien als een van de grootste aanstichters van het valsspelen met de Astros, die in eigen stadion een camera hadden geplaatst om de handgebaren van de catchers van de tegenstanders te kunnen zien. De MLB doet nog onderzoek naar het kampioensjaar van de Red Sox.

"Maar ik vind dat deze zaak absoluut geen smet is op ons kampioenschap. We hebben daar toen iedere dag hard voor gewerkt met elkaar", aldus de 27-jarige Bogaerts tegen ESPN.

"We hadden destijds bovendien een geweldige technische staf. We profiteerden er optimaal van dat we in de World Series direct thuis speelden en zetten een ijzersterke serie neer."

Boston Red Sox won in 2018 de World Series onder leiding van coach Alex Cora. (Foto: Pro Shots)

'Niemand heeft problemen met Cora'

Bogaerts baalt van de situatie, vooral omdat hij een erg goede band had met Cora, die een van de vier mensen is die inmiddels zijn baan kwijt is vanwege de spionagezaak.

"Ik heb hem sinds zijn ontslag een paar keer gesproken en het is gewoon triest dat hij niet meer onze manager is en ook niet meer de persoon zal zijn die hij was", aldus de Oranje-international.

"Er is bij de club niemand te vinden die problemen met hem heeft of een kwaad woord over hem spreekt. Hoewel de MLB onderzoek doet, was 2018 voor mij gewoon een heel speciaal jaar."

Bogaerts kende ook een sterk 2019. De korte stop sloeg onder meer zijn honderdste homerun, tekende voor de duizendste honkslag in de MLB en werd bij de Red Sox - dat ditmaal niet meedeed om de prijzen - verkozen tot meest waardevolle speler.