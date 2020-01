Carlos Sainz sr. heeft voor de derde keer in zijn loopbaan de Dakar Rally bij de auto's gewonnen, terwijl Bernhard ten Brinke in het klassement als zevende eindigde. Bij de motoren stelde Ricky Brabec de eindzege veilig in de laatste etappe in Saoedi-Arabië.

Sainz en zijn navigator Lucas Cruz eindigden de slotrit op de zesde plek op een kleine vier minuten van de Qatarese winnaar Nasser Al Attiyah. Die marge was niet voldoende voor Al Attiyah om de Spanjaard van de eerste plek te stoten. Orlando Terranova eindigde als derde, voor nummer vier Fernando Alonso.

In het klassement eindigde Sainz bovenaan met een voorsprong van 6 minuten en 21 seconden op Al Attiyah. De Fransman Stéphanse Peterhansel, die de Dakar in zijn loopbaan dertien keer won, eindigde als derde op iets minder dan tien minuten.

Ten Brinke verbeterde zich niet meer in de slotetappe, die hij als achtste finishte. De Nederlander moest in het algemeen klassement zelfs een plek inleveren ten opzichte van donderdag en eindigde als zevende. Alonso werd dertiende.

Vorig jaar moest Ten Brinke nog opgeven in de Dakar Rally door technische problemen in de voorlaatste etappe. Hij won in 2019 als eerste Nederlandse autocoureur een etappe.

De slotetappe in de Dakar Rally werd flink ingekort door de organisatie. De oorspronkelijke 374 kilometer voerde dwars door een gebied dat bekendstaat om zijn olie- en gaswinning en waar de leidingen momenteel worden vernieuwd. De herziene special tussen Haradh en Qiddiya is 166 kilometer lang.

Het team van Carlos Sainz viert de eindzege in de Dakar. (Foto: Pro Shots)

Brabec stelt eindzege veilig bij motoren

Ricky Brabec stelde de eindzege in bij de motoren veilig. De Amerikaan eindigde de slotetappe in Saoedi-Arabië als tweede op 53 seconden van de Chileen Jose Ignacio Cornejo Florimo. De Australiër Toby Price werd op bijna 2,5 minuut van de winnaar derde.

In het algemeen klassement zegeviert Brabec met een voorsprong van 16 minuten en 26 seconden op naaste belager Pablo Quintanilla, die de slotetappe als vijfde eindigde. Price eiste de derde plek op.

Het was de vijfde keer dat Brabec meedeed aan de Dakar Rally en pas de tweede keer dat hij de woestijnrally ook daadwerkelijk uitrijdt. Bij zijn debuut in 2016 eindigde de coureur van Monster Energy Honda Team als negende.

De elfde etappe van donderdag werd bij de motoren overschaduwd door de zware crash van Edwin Straver. De Nederlander moest ter plekke gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

Ricky Brabec stelde de eindzege veilig bij de motoren. (Foto: Pro Shots)