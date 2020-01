Een rechter in Brazilië heeft donderdag bepaald dat het olympische park in Rio de Janeiro vanwege veiligheidsrisico's gesloten moet worden.

In het oordeel van de federale rechter staat dat alle evenementen op het park verboden zijn totdat de brandweer heeft vastgesteld dat het gebied veilig is.

"Het park is door een gebrek aan aandacht van de lokale overheid steeds meer beschadigd geraakt, waardoor de kans op een ramp groot is", schreef de rechter.

Op het olympische park liggen het zwemstadion, de wielerbaan, tennisbanen en de stadions voor schermen, handbal en basketbal.

Een brand in 2017 verwoestte een deel van het dak van de wielerbaan. (Foto: Reuters)

Braziliaanse overheid gaat in beroep

Sinds de Zomerspelen van 2016 is er niet veel meer gebeurd op het olympisch park in het westen van Rio. Sinds 2017 wordt er wel eens in de twee jaar het muziekfestival Rock in Rio gehouden.

Het was de bedoeling dat er onder meer een olympisch trainingscentrum zou komen in het gebied, maar dat is nog niet gebeurd. Op beelden is te zien dat verschillende paden volledig zijn overwoekerd door onkruid.

De Braziliaanse overheid laat in een verklaring aan persbureau Reuters weten al veiligheidscertificaten tot maart 2020 te hebben en in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter.