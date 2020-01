Carlos Beltrán vertrekt na amper drie maanden als coach van New York Mets. De oud-tophonkballer is het vierde voorname slachtoffer van de geruchtmakende spionagezaak in de Major League Baseball (MLB).

Beltrán sloot zijn lange en succesvolle actieve loopbaan in 2017 af door de titel te winnen met Houston Astros. Die club werd maandag door de MLB zwaar gestraft voor het bespioneren van tegenstanders tijdens het kampioensjaar.

De inmiddels 42-jarige Beltrán is de enige speler die met naam genoemd wordt in het lijvige rapport. "Na zo'n twee maanden van het seizoen 2017 besprak een groep spelers, onder wie Carlos Beltrán, hoe ze de tekens van de tegenstanders beter konden ontcijferen en aan de slagmensen konden overbrengen", schrijft MLB-baas Rob Manfred.

De MLB schorste Astros-coach AJ Hinch en Astros-directeur Jeff Luhnow voor een jaar voor hun rol in het schandaal, maar deelde geen straffen uit aan (oud-)spelers. Desondanks besloot Beltrán donderdag in samenspraak met de Mets dat hij niet langer de manager van de club uit New York kan zijn.

"Na een meeting met Jeff (Mets-eigenaar Jeff Wilpon, red.) en Brodie (Mets-directeur Brodie Van Wagenen, red.) hebben we gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan", zegt Beltrán in een verklaring. "Dit is het beste voor de club. Ik wilde niet voor onnodige afleiding zorgen."

Eerder deze week raakten Hinch, Luhnow en Boston Red Sox-coach Alex Cora al hun baan kwijt door de spionagezaak. Cora was in 2017 de belangrijkste assistent van Hinch bij de Astros.

Meulens assistent van Beltrán bij Mets

Beltrán werd pas op 1 november vorig jaar aangesteld als de nieuwe manager van de Mets. Het was zijn eerste klus als coach in de MLB. Hij had een contract voor drie jaar, met een optie voor nog een seizoen.

De negenvoudig All-Star, die tussen 2005 en 2011 als speler actief was voor de club uit New York, koos voor Hensley Meulens als bench coach, zijn belangrijkste assistent. Het is nog onduidelijk of Meulens nu een kandidaat is om de nieuwe hoofdcoach te worden.

De 52-jarige Curaçaoënaar wordt de afgelopen jaren bij grote toernooien buiten het MLB-seizoen naar voren geschoven als de bondscoach van het Nederlands Koninkrijksteam.

Carlos Beltrán (links) in 2018 met de toenmalige Houston Astros-coach AJ Hinch. (Foto: Getty Images)