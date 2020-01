De laatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië wordt vrijdag flink ingekort. De organisatie heeft de route moeten aanpassen vanwege de aanleg van gasleidingen.

De oorspronkelijke 374 kilometer voert dwars door een gebied dat bekendstaat om zijn olie- en gaswinning en waar de leidingen momenteel worden vernieuwd. De herziene special tussen Haradh en Qiddiya is 166 kilometer lang.

"Het eerste deel van de etappe is aangepast, maar het moeilijke gedeelte zit nog steeds in het schema. Er kan nog altijd veel tijd worden verloren, waardoor er nog veel kan gebeuren", zegt David Castera, directeur van de Dakar Rally, tegen Motorsport.com.

Het is de tweede keer dat de organisatie een etappe aanpast. Woensdag werd de tiende etappe vroegtijdig beëindigd vanwege harde windstoten. De veiligheid kwam daarmee in het geding.

Met nog één dag te gaan is de spannendste strijd gaande bij de auto's, waar leider Carlos Sainz - de vader van de Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. - een voorsprong van iets meer dan tien minuten heeft op nummer twee Nasser Al Attiyah.

In de voorlaatste etappe kwam de Nederlandse motorcoureur Edwin Straver donderdag hard ten val. Hij werd in kritieke toestand afgevoerd per helikopter. Het is onbekend of Straver in levensgevaar is.