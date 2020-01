Joost Luiten is het nieuwe jaar donderdag redelijk begonnen. Nederlands beste golfer eindigde de eerste dag van het Abu Dhabi HSBC Championship met twee birdies en staat gedeeld 33e van de 132 spelers.

De onlangs 34 jaar geworden Luiten ging in de Verenigde Arabische Emiraten net als zestien anderen rond in 70 slagen, 2 onder par. Het toernooi duurt nog tot en met zondag.

De leiding op de Abu Dhabi Golf Club is in handen van de Zuid-Afrikaan Shaun Norris en de Italiaan Renato Paratore, die slechts 64 slagen (-8) nodig hadden. De Amerikaan Brooks Koepka en de Australiër Jason Scrivener completeren met 66 slagen de top drie.

Luiten is terug nadat hij een aantal weken rust nam. Het DP World Tour Championship in Dubai in november, waar hij gedeeld twintigste werd, was zijn laatste toernooi.

Naast Luiten spelen dit jaar nog twee Nederlanders op de Europese Tour. De dertigjarige Darius van Driel en de 25-jarige Lars van Meijel verzekerden zich eind 2019 van een startbewijs, maar zij mogen vanwege de sterke bezetting niet meedoen in Abu Dhabi.

Joost Luiten op de Abu Dhabi Golf Club. (Foto: Getty Images)