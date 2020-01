De Nederlandse waterpoloërs hebben donderdag hun tweede duel op het EK ruim verloren van Rusland: 15-9. Desondanks is Oranje wel zeker van een plek in de knock-outfase van het toernooi in Boedapest.

Eerder op de dag won Servië met 15-7 van Roemenië, waardoor die ploeg Oranje niet kan meer passeren in groep B. Het onderlinge resultaat geeft de doorslag bij een gelijke stand en dat is in het voordeel van Nederland.

Alle poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de kwartfinales, de nummers twee en drie van alle groepen gaan door naar de achtste finales.

Nederland kwam er tegen Rusland geen moment aan te pas en keek halverwege al tegen een 8-3-achterstand aan. In het tweede deel van de wedstrijd zetten de Russen veel reservespelers in, waardoor het krachtsverschil niet echt in de uitslag tot uiting kwam: 15-9.

Jorn Winkelhorst (twee), Jesse Koopman (twee), Robin Lindhout (twee), Lars Gottemaker, Thomas Lucas en Harmen Muller maakten de treffers voor Oranje. Nederland was vooral slordig in de afronding bij manmeersituaties. Zo miste Lindhout een penalty. De 22-jarige Konstantin Kharkov was met zes goals de grote man bij de Russen.

Stand Groep B EK waterpolo 1. Servië 2-6 (+12)

2. Rusland 2-3 (-4)

3. Nederland 2-3 (+1)

4. Roemenië 2-0 (-9)

Olympische tickets te verdienen op EK en OKT in Rotterdam

Bij het EK kan de beste ploeg buiten de al geplaatste landen Servië, Italië en Spanje één plaatsbewijs voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio winnen. Oranje richt zich vooral op een plek in de top acht, want dat lukte in 1993 voor het laatst op een EK.

De waterpoloërs krijgen bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (22-29 maart) nog een kans om Tokio te bereiken. Daar zijn nog drie tickets te verdelen.

Zaterdag speelt Oranje de laatste groepswedstrijd van het EK tegen de sterke Servië. Die ploeg is regerend olympisch kampioen en won de laatste vier EK's.

De Nederlandse vrouwen zijn in Boedapest na drie zeges in een poule van zes al zeker van een plek in de kwartfinales. Zij spelen vrijdag nog tegen Frankrijk en twee dagen later is Spanje de laatste opponent in de poulefase.