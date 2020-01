De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver is donderdag zwaargewond geraakt in de voorlaatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Er is nog weinig bekend over zijn toestand.

De 48-jarige Straver kwam in de 379 kilometer lange etappe van Shubaytah naar Haradh ongelukkig neer na een crash. De coureur uit het Brabantse Rijswijk was het tweede tussenpunt nog als 36e doorgekomen en ging op weg naar het derde meetmoment.

Zijn vrouw laat in een verklaring aan Motorsport.com weten dat Straver ongeveer tien minuten geen hartslag heeft gehad en dat hij ter plekke gereanimeerd is door het medische team, dat snel ter plaatse was.

Straver is vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyad gebracht. Daar is geconstateerd dat de motorcoureur een van zijn bovenste nekwervels heeft gebroken.

Edwin Straver was bezig aan zijn derde Dakar Rally. (Foto: Pro Shots)

Straver won vorig jaar kistrijdersklassement

Straver was bezig aan de derde Dakar Rally uit zijn loopbaan. Hij eindigde vorig jaar als eerste in het zogenoemde kistrijdersklassement. Daar doen coureurs aan mee die ervoor kiezen om alleen met een kistje met basisbenodigdheden en zonder hulp van buitenaf de woestijn in te gaan.

Door het uitvallen van Straver, die voor aanvang van de elfde etappe de 38e plek in het algemeen klassement bezette, zijn er nog maar twee van de zeven Nederlandse motorcoureurs over in de woestijnrally: Paul Spierings en Mirjam Pol.

Pol zou haar race hebben onderbroken om te kijken hoe het met Straver was. Ze maakte de etappe wel af en eindigde op de tachtigste plek.