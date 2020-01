Motorcoureur Pablo Quintanilla heeft donderdag in Saoedi-Arabië de voorlaatste etappe van de Dakar Rally gewonnen. De Chileense nummer twee van het klassement halveerde zo zijn achterstand op leider Ricky Brabec.

De Amerikaan Brabec kwam in de 379 kilometer lange etappe van Shubaytah naar Haradh pas als tiende over de streep. De Honda-rijder verloor 11 minuten en 48 seconden op Husqvarna-coureur Quintanilla, die in het klassement nog een achterstand van 13.56 heeft.

Quintanilla bleef de Oostenrijker Matthias Walkner slechts negen seconden voor en boekte zijn tweede dagsucces in deze editie van de woestijnrally. Eerder zegevierde hij in de negende etappe.

Paul Spierings was op de 29e plek de beste Nederlander. Met nog één rit te gaan, bezet hij de 24e plaats in het klassement.

Naast Spierings zijn er met Mirjam Pol en Edwin Straver nog twee Nederlandse motorcoureurs overgebleven in de Dakar Rally. Zij staan in de achterhoede van het klassement.

De Dakar Rally eindigt vrijdag met een etappe van 374 kilometer van Haradh naar het entertainmentdorp Qiddiya.