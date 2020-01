Autocoureur Bernhard ten Brinke is donderdag als derde geëindigd in de elfde en voorlaatste etappe van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië. Bij de motoren ging de dagzege naar de Chileen Pablo Quintanilla.

Toyota-rijder Ten Brinke moest in de 379 kilometer lange etappe van Shubaytah naar Haradh alleen dertienvoudig eindwinnaar Stéphane Peterhansel en Carlos Sainz sr. voorlaten.

Het is voor Ten Brinke zijn beste resultaat in deze editie van de woestijnrally. Eerder eindigde hij als vierde in de zevende etappe.

De Spanjaard Sainz begint vrijdag als leider aan de laatste etappe. De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. won de Dakar Rally in 2010 en 2018.

Sainz koestert een voorsprong van 10 minuten en 17 seconden op naaste belager Nasser Al Attiyah uit Qatar. Ten Brinke staat met een achterstand van 1 uur, 17 minuten en 50 seconden zesde in het klassement.

Pablo Quintanilla scheurt door de woestijn in Saoedi-Arabië. (Foto: Pro Shots)

Quintanilla halveert achterstand op Brabec

Bij de motoren halveerde Quintanilla zijn achterstand op leider Ricky Brabec door de voorlaatste etappe te winnen.

De Amerikaan Brabec kwam in de 379 kilometer lange etappe van Shubaytah naar Haradh pas als tiende over de streep. De Honda-rijder verloor 11 minuten en 48 seconden op Husqvarna-coureur Quintanilla, die in het klassement nog een achterstand van 13.56 heeft.

Quintanilla bleef de Oostenrijker Matthias Walkner slechts negen seconden voor en boekte zijn tweede dagsucces in deze editie van de woestijnrally. Eerder zegevierde hij in de negende etappe.

Paul Spierings was op de 29e plek de beste Nederlander. Met nog één rit te gaan bezet hij de 24e plaats in het klassement.

Straver valt uit in voorlaatste etappe

Edwin Straver viel uit na een zware crash. De Brabander moest door een medisch team verzorgd worden. Nu zijn er nog maar twee Nederlandse motorcoureurs over in de woestijnrally. Behalve Spierings is ook Mirjam Pol nog actief.

Bij de trucks eindigde Gert Huzink als zesde. De dagzege ging naar Andrey Karginov, waarmee de Rus zijn leiding in het klassement verstevigde.

De Dakar Rally eindigt vrijdag met een etappe van 374 kilometer van Haradh naar het entertainmentdorp Qiddiya.