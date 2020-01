De W Series wordt komend seizoen uitgebreid van zes naar acht races. De laatste twee races in de Verenigde Staten en Mexico zullen bovendien samenvallen met de Formule 1-weekenden.

Het is voor het eerst dat het autosportkampioenschap voor vrouwen - dat vorig jaar zijn eerste seizoen doormaakte - deel uit gaan maken van Formule 1-weekenden. Het circuit van Assen staat net als vorig jaar op de kalender.

"Bij de W Series zijn we dolgelukkig dat we al in ons tweede seizoen welkom zijn bij de Formule 1", zegt Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. "De andere zes races vallen samen met de DTM, wat ervoor zorgt dat we een erg aantrekkelijk en spannend seizoen tegemoet gaan."

"Daarnaast ben ik er erg blij mee dat de W Series nu ook races buiten Europa heeft. Met de Verenigde Staten en Mexico kunnen we nieuw territorium ontdekken."

Kalender W Series 30 mei: Sint-Petersburg, Rusland

13 juni: Anderstrop, Zweden

27 juni: Monza, Italië

11 juli: Norisriong, Duitsland

23 augustus: Brands Hatch, Groot-Brittannië

5 september: Assen

24 oktober: Austin, Verenigde Staten

31 oktober, Mexico-Stad, Mexico

Visser eindigde vorig jaar als tweede

In het eerste seizoen van de W Series werd de Britse Jamie Chadwick kampioen, voor de Nederlandse nummer twee Beitske Visser. Zij zullen ook dit jaar deelnemen aan het kampioenschap.

Bond Muir kijkt zeer tevreden terug op het eerste seizoen. "De interesse en het enthousiasme onder fans en media waren enorm. Dat zal alleen maar toenemen nu we twee races in een Formule 1-weekend krijgen."

"Er is enorm veel werk verzet om dat voor elkaar te krijgen. Het resultaat is dat de W Series in 2020 alleen nog maar groter dan 2019 zal worden."

De races van de W Series in de Verenigde Staten en Mexico zullen op zaterdag worden gehouden, op dezelfde dag als de kwalificatie voor de Formule 1-race.