Kickbokser Badr Hari is benaderd om als bokser namens Nederland naar de Olympische Spelen te gaan. Maar volgens zijn trainer Mike Passenier is de kans dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren "heel erg klein".

Passenier bevestigt tegenover NUsport dat Hari benaderd is door boksbond NBB. Maar doordat dit uitgelekt is, wordt de kans op eventuele olympische deelname erg klein.

"Het is heel simpel. Badr staat onder contract bij kicksportbond Glory en als hij tijdelijk iets anders zou willen gaan doen, dan moet je met goede argumenten komen waarom dit goed kan zijn voor beide", zegt Passenier.

"Dan moet je Glory kunnen overtuigen, maar nu het al overal in het nieuws staat, is het een stuk lastiger om dat te doen."

De Telegraaf meldde donderdag dat Hari in beeld is om voor Nederland te boksen op de Spelen in Tokio. Opmerkelijk, want als kickbokser komt de geboren Amsterdammer uit voor Marokko.

NBB-voorzitter Boris van der Vorst wilde tegenover NOS Radio 1 niet ingaan op namen, maar meldde wel dat de bond zich "aan het oriënteren is" om te kijken of er bij kickboksers potentie is voor olympische deelname. "In dat kader vinden er momenteel veel gesprekken plaats", aldus Van der Vorst.

Trainer Mike Passenier (tweede van links) en Badr Hari bij de opkomst voor het duel met Rico Verhoeven, afgelopen december in GelreDome. (Pro Shots)

Hari herstelt nog van enkelblessure

Hari is nog altijd herstellende van de enkelblessure die hij in december opliep in zijn verloren wereldtitelgevecht met Rico Verhoeven. Passenier verwacht dat de 35-jarige kickbokser snel de training kan hervatten.

Voor Europese boksers zijn er twee kwalificatiemomenten voor de Spelen in Tokio. Bij een toernooi in Londen van 13 tot en met 23 maart worden er vier tickets per gewichtsklasse vergeven. Boksers van alle continenten die zich nog niet geplaatst hebben, krijgen een herkansing bij een toernooi in Parijs van 13 tot en met 24 mei, waar nog drie startbewijzen op het spel staan.

Passenier traint met Chico Kwasi en Serginio Kanters twee boksers die zich op een van die toernooien hopen te plaatsen voor de Olympische Spelen.