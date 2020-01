Epke Zonderland voelt de druk toenemen in zijn jacht op een ticket voor de Olympische Spelen van komende zomer. De Fries, die nog maar net hersteld is van een ingreep aan zijn bijholtes, moet in ieder geval een van de komende drie World Cups winnen én is gebaat bij hoge scores om zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi af te troeven.

Alleen de winnaar van het wereldbekerklassement op de rekstok plaatst zich uiteindelijk voor de Spelen. Drie World Cup-zeges volstaan voor een olympisch ticket, maar het kan zijn dat meerdere turners daarin slagen. In dat geval zijn de geboekte scores tijdens de oefeningen bepalend.

Miyachi heeft al drie overwinningen op zijn naam staan, terwijl Zonderland er nog één nodig heeft. Op de World Cups in Melbourne (februari), Bakoe en Doha (beide maart) moet het gebeuren voor de olympisch kampioen van 2012, die zich in oktober door een val op de WK in Stuttgart niet wist te plaatsen voor de Spelen.

"Ik kan niet alleen bezig zijn met nog één keer winnen, want ik moet winnen met een heel dikke oefening", benadrukt Zonderland donderdag in gesprek met de NOS. "De druk is enorm natuurlijk, maar die is nog groter als je een topvoorbereiding hebt gehad. Ik kom uit een wat meer benarde positie en misschien is dat nu wel mijn voordeeltje."

Zonderland onderging in november opnieuw een ingreep aan zijn voorhoofdsholtes en moest daardoor de World Cup in het Duitse Cottbus aan zich voorbij laten gaan. De drievoudig wereldkampioen hing van half november tot half december niet aan de rekstok om volledig te kunnen herstellen.

Epke Zonderland strijdt voor zijn laatste kans op de Spelen. (Foto: Pro Shots)

'Miyachi minstens zo goed en misschien wel beter'

Hoewel de World Cup in Melbourne pas over een maand is, reist Zonderland deze week al af naar Australië. "De herfst hier is niet bevorderlijk voor mijn fitheid, daar heb ik wel last van. Ik herstel beter door zon en droge lucht", vertelt hij.

Waar Zonderland eind vorig jaar in Cottbus ontbrak, sloeg concurrent Miyachi juist toe door daar zijn derde overwinning te boeken. De Nederlander heeft een hoge pet op van de Japanner en benadrukt dat het een lastig karwei wordt hem te verslaan.

"Het is niet te zeggen wie favoriet is, want die jongen is minstens zo goed en misschien wel beter. Miyachi ontwikkelt zich enorm. Je ziet dat hij elk jaar weer grote stappen maakt en dat is voor mij wel anders. Het wordt ontzettend spannend. Ik heb drie kansen en moet niet voorzichtig zijn, maar volle bak gaan."

De 33-jarige Zonderland, die naast een olympische titel en drie wereldtitels ook drie keer Europees kampioen werd, hoopt zich te revancheren voor zijn mislukte oefening bij de Spelen in Rio de Janeiro van bijna vier jaar geleden. Hij viel in de olympische finale van de rekstok en kon een medaille daardoor vergeten.