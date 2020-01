Jamal Ben Saddik heeft met kickboksorganisatie Glory overeenstemming bereikt over een nieuw contract. De bokser uit het zwaargewicht tekent een meerjarig contract.

De 29-jarige Ben Saddik blijft hierdoor de komende jaren verbonden aan Glory en zal ook meerdere partijen gaan vechten, zo laat de organisatie woensdag weten in een verklaring.

"Ik ben in mijn leven altijd uitdagingen aangegaan en ik ben erg blij dat mijn fans me, na een jaar afwezigheid in de ring, weer kunnen zien vechten. Ik ben GLORY erg dankbaar voor wat ze voor mijn carrière hebben gedaan", zegt Ben Saddik over zijn nieuwe verbintenis.

"Ik ben blij dat ik op een dergelijk mooi platform mag vechten", vervolgt hij. "Het is altijd heel belangrijk voor me geweest om fans de beste en meest spectaculaire gevechten te geven, en dat is wat we vandaag hebben bereikt. Ik beloof iedereen dat ik daar altijd voor zal blijven vechten."

Glory wil Verhoeven tegen Ben Saddik

Door het nieuwe contract van Ben Saddik is de kans op een nieuw duel met Rico Verhoeven een stuk groter. In december liet Glory nog weten er hard aan te werken om dat gevecht voor elkaar te krijgen. Ben Saddik verdient volgens de bond namelijk een nieuwe kans op de titel.

De Belgische Marokkaan werd in december 2017 in de vijfde ronde knock-out geslagen door Verhoeven bij een eerder titelgevecht tussen de twee. In 2011 maakte Ben Saddik zijn debuut als kickbokser tegen Verhoeven. Destijds won hij met een technische knock-out van de Nederlander.

Verhoeven is nog altijd de wereldkampioen in het zwaargewicht. De Brabander verdedigde in december zijn titel voor de achtste keer met succes door te winnen van Badr Hari.