De organisatie van de Dakar Rally heeft woensdag de tiende etappe geneutraliseerd. Vanwege de harde windstoten is het niet meer veilig om verder te racen.

De coureurs moesten in de tiende etappe van Haradh naar Shubaytah over 608 kilometer, maar na 345 km besloot de organisatie om de rit vroegtijdig te stoppen.

De harde wind zorgde voor onveilige omstandigheden en ook ontstonden er zandstormen rond het parcours. Hierdoor konden helikopters van de organisatie niet meer vliegen en werd het onveilig voor de coureurs.

De deelnemers rijden via de openbare weg naar Shubaytah, de finishplaats van de tiende etappe.

Leider Sainz loopt uit door zege

Vanwege de neutralisatie zijn de doorkomstrijden bij waypoint 4 ook de eindtijden van deze tiende etappe. Dat geldt voor alle categorieën bij de Dakar Rally.

Carlos Sainz heeft daardoor de tiende etappe bij de auto's op zijn naam geschreven. De vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr. passeerde 'WP4' na 2 uur, 3 minuten en 43 seconden. Klassementsleider Sainz liep daardoor ook flink uit op zijn concurrenten, want nummer twee Stéphane Peterhansel eindigde als tiende (+11.48) en nummer drie Nasser Al Attiyah als zeventiende (+17.46).

Sainz strijdt in Saoedi-Arabië voor zijn derde eindzege in de Dakar Rally. Hij is bezig aan zijn dertiende deelname en was in 2010 en 2018 de beste. Al Attiyah was drie keer de beste en verdedigt zijn titel.

Bernhard ten Brinke en Erik van Loon eindigden als respectievelijk zesde (+6.40) en zevende (+7.49) in de etappe. Ten Brinke vinden we in het klassement terug op plaats zeven. Fernando Alonso kwam mede door een flinke crash als 45e binnen op 1.17.33 van Sainz.

51 Alonso slaat over de kop tijdens Dakar Rally

Brabec doet goede zaken

Bij de motoren deed leider Ricky Brabec goede zaken. De Amerikaan eindigde in de rit als tweede (1.07 achter winnaar Joan Barreda), maar liep in het klassement wel uit op nummer twee Pablo Quintanilla.

De Chileen werd zevende en verloor bijna vijf minuten op Brabec. Dat verschil is nu opgelopen naar 25.44. Barreda is de nummer drie op 27.09 van Brabec.

Bij de quads ging de winst naar de Pool Kamil Wisniewski. De Chileen Ignacio Casale werd zeventiende (+44.59), maar heeft nog wel de leiding in het algemeen klassement. Simon Vitse is de nummer twee. De Fransman geeft 16.18 toe op Casale.

Huzink vierde bij trucks

Bij de trucks was er weer een goede klassering voor Gert Huzink. De Nederlander, die dinsdag de vijfde tijd klokte, kwam woensdag als vierde door 'WP4'. Hij gaf 1.41 toe op winnaar Anton Shibalov. Met Janus van Kasteren (zevende) en Pascal de Baar (tiende) staan er nog twee Nederlanders in de top tien.

In het klassement gaat de Rus Andrey Karginov aan de leiding. Van Kasteren is met plaats zeven de enige Nederlander in de top tien van de ranglijst.

Maandag lieten de motoren en quads de achtste etappe aan zich voorbijgaan vanwege het overlijden van Paulo Gonçalves. De veertigjarige Portugese motorcoureur overleed op de zevende dag toen hij een hartaanval kreeg.