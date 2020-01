Alex Cora is woensdag ontslagen als manager van honkbalclub Boston Red Sox. De Puerto Ricaan wordt op straat gezet omdat hij in 2017 betrokken was bij het bespioneren van tegenstanders als werknemer van Houston Astros.

De 44-jarige Cora werd ruim twee jaar geleden kampioen met Houston Astros. Maandag maakte de Amerikaanse honkbalbond MLB bekend dat de club zich schuldig heeft gemaakt aan valsspelen.

Als gevolg daarvan heeft Boston Red Sox besloten om niet verder te gaan met Cora als manager van de club. "Gezien de gebeurtenissen hebben we geconcludeerd dat het voor ons niet meer mogelijk is om verder te gaan met Alex. Het is een trieste dag voor ons, Alex was een geliefde werknemer", zo liet Boston weten in een verklaring.

Cora was sinds 2018 de manager van Boston en won met die ploeg in dat jaar ook de World Series. In het afgelopen seizoen eindigde Boston als derde in de American League East, waardoor het zich niet wist te plaatsen voor de World Series.

"Ik wil iedereen bij Boston Red Sox bedanken. We hebben vandaag besloten om uit elkaar te gaan en dat was het beste om te doen voor de club. Ik wil geen afleiding zijn voor de Red Sox, terwijl ze stappen vooruit willen maken. Mijn twee jaar hier als manager waren de beste jaren uit mijn leven", aldus Cora.

Houston Astros zwaar gestraft door MLB

De MLB deed de afgelopen tijd onderzoek naar het kampioensjaar van Houston Astros. De club had in het eigen stadion een camera geplaatst om van de tegenstanders de handgebaren van de catcher richting de pitcher te kunnen ontleden en dat is niet toegestaan.

De Astros krijgen daarvoor een boete van 5 miljoen Amerikaanse dollar (omgerekend zo'n 4,5 miljoen euro) en mogen dit jaar en volgend jaar niet meedoen aan de eerste twee rondes van de draft, waar clubs talenten kunnen kiezen.

Astros-manager A.J. Hinch en directeur Jeff Luhnow zijn daarnaast tot het einde van 2020 geschorst en als ze in de toekomst nog een keer in de fout gaan, mogen ze nooit meer een functie uitoefenen in de sport. Astros-eigenaar Jim Crane besloot meteen na de uitspraak om Hinch en Luhnow te ontslaan.

De Astros mogen ondanks het valsspelen wel hun titel uit 2017 behouden. Ze wonnen destijds voor het eerst in de geschiedenis de World Series na een overtuigende 5-1-zege in de finale op de Los Angeles Dodgers.