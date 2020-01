Magnus Carlsen heeft dinsdag bij het Tata Steel Chess Tournament in Wijk aan Zee schaakhistorie geschreven. De Noor bleef na een remise tegen de Nederlander Jorden van Foreest voor de 111e keer op rij ongeslagen in een klassieke partij en vestigde daarmee een record.

Zijn laatste nederlaag als professioneel schaker leed Carlsen in juli 2018. Shakhriyar Mamedyarov uit Azerbeidzjan was toen te sterk bij een toernooi in het Zwitserse Biel.

De 29-jarige Carlsen neemt het record over van Sergei Tiviakov en Bogdan Lalic. De Nederlandse grootmeester van Russische afkomst en de Kroaat zetten hun serie echter neer tegen schakers van een veel lichter kaliber dan de gemiddelde tegenstanders van Carlsen.

Ondanks zijn bijzondere mijlpaal wacht Carlsen dit jaar bij het Tata Steel Chess Tournament nog op zijn eerste zege. Net als met Van Foreest kwam de regerend wereldkampioen ook met Anish Giri, Yangyi Yu en Jeffery Xiong remises overeen.

De 82e editie van Tata Steel Chess duurt tot en met 26 januari. In totaal worden er dertien ronden afgewerkt.

Carlsen probeert het prestigieuze toernooi in Wijk aan Zee voor de zevende keer op zijn naam te schrijven. Zowel in 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 en 2019 werd hij tot winnaar gekroond.