Arno Kamminga is het olympische zwemjaar dinsdag goed begonnen. De 24-jarige Nederlander verbeterde bij de Champions Swim Series in het Chinese Shenzhen zijn eigen nationale record op de 100 meter schoolslag.

Kamminga tikte in het 50 meterbad van het Shenzhen Universiade Sports Centre aan in 58,61 seconden. Daarmee was hij vier honderdsten sneller dan de recordtijd die hij in december bij de Swim Cup in Amsterdam neerzette.

De geboren Katwijker won ook de race. De Chinees Yan Zibei, die vorig jaar bij de WK langebaan derde werd op de 100 school, pakte zilver in 59,02.

"Dit was een geniale race", jubelde Kamminga. "En dat na een weekje trainen met behoorlijk wat spierpijn. Ik ging ervoor en dat dit dan op de klokken komt... Ik geloof het niet."

Kromowidjojo pakt brons op 100 vlinder

Femke Heemskerk en Kira Toussaint veroverden zilver op de eerste dag in Shenzhen. Heemskerk eindigde op de 100 meter vrije slag in 53,38 als tweede achter Siobhan Haughey uit Hongkong en Toussaint (28,07) hoefde op de 100 meter rugslag alleen Liu Xiang (27,36) voor zich te dulden.

Ranomi Kromowidjojo zwom de derde tijd op de 100 meter vlinderslag (59,99) en de vierde tijd op de 100 vrij (54,15), terwijl Toussaint brons pakte op de 200 meter rugslag (2.18,78). "Het was mijn tweede tijd ooit. Die laatste 50 meter waren wel pittig", lachte de Amsterdamse.

Bij de Champions Swim Series, een wedstrijdreeks van de internationale zwembond FINA, zijn er per onderdeel vier deelnemers uitgenodigd die direct de finale zwemmen. In totaal is er 1,1 miljoen euro aan prijzengeld te verdelen in Shenzhen.