Autocoureur Carlos Sainz heeft dinsdag in de negende etappe van de Dakar Rally opnieuw flink wat tijd verloren. De Spanjaard van het X-raid Team leidt in het klassement nog nipt. Bij de motoren ging de dagzege naar de Chileen Pablo Quintanilla.

Sainz, de vader van Formule 1-coureur Carlos Sainz jr., kwam maandag al op achterstand binnen en had het dinsdag opnieuw niet makkelijk. Hij finishte in de special over 415 kilometer tussen Wadi al Dawasir en Haradh op ruim zes minuten van concurrenten Stéphane Peterhansel (die de etappe won) en Nasser Al Attiyah, die vlak daarachter tweede werd.

In het klassement is de marge van Sainz ten opzichte van nummer twee Al Attiyah (Toyota) geslonken tot slechts 24 tellen. Nummer drie Peterhansel, die eveneens voor het X-raid Team rijdt, geeft nog ruim 6,5 minuut toe.

Sainz strijdt in Saoedi-Arabië voor zijn derde eindzege in de Dakar Rally. Hij is bezig aan zijn dertiende deelname en was in 2010 en 2018 de beste. Al Attiyah was drie keer de beste en verdedigt zijn titel.

Brabec leidt bij motoren

Bij de motoren kwam dagwinnaar Pedro Quintanilla van Husqvarna binnen in een tijd van 3 uur, 30 minuten en 33 seconden. Het podium werd gecompleteerd door de Australiër Toby Price (+1.54) en de Spanjaard Joan Barreda (+2.42).

De Amerikaan Ricky Brabec van Honda werd vierde, maar leidt nog altijd in de rangschikking. Zijn voorsprong op nummer twee Quintanilla is ruim twintig minuten. Nummer drie Price (KTM) geeft ruim drie minuten toe.

Bij de quads bereikte Ignacio Casale als winnaar de streep. De klassementsleider uit Chili heeft daardoor bijna drie kwartier voorsprong op zijn naaste concurrent, de Fransman Simon Vitse.

Huzink vijfde bij trucks

Bij de trucks klokte Gert Huzink de vijfde tijd. De Renault-rijder deed er bijna tien minuten langer over dan de Rus Andrey Karginov, die zijn leidende positie in het klassement verstevigde.

Francisco López is de leiding kwijt bij de buggy's. Hij verloor maar liefst 53 minuten op ritwinnaar Blade Hildebrand uit de Verenigde Staten. De Amerikaan Casey Currie is de nieuwe leider bij het evenement, dat voor het eerst in Saoedi-Arabië gehouden wordt en nog tot en met vrijdag duurt.

Maandag lieten de motoren en quads de achtste etappe aan zich voorbijgaan vanwege het overlijden van Paulo Gonçalves. De veertigjarige Portugese motorcoureur overleed op de zevende dag toen hij een hartaanval kreeg.