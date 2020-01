Hoewel de Nederlandse handballers maandagavond in Noorwegen werden uitgeschakeld in de groepsfase van het EK, overheerst trots en voldoening bij de ploeg van de IJslandse bondscoach Erlingur Richardsson. Oranje was voor het eerst present op een EK.

Nederland begon het toernooi met een nederlaag tegen topland Duitsland, waarna tegen Letland de eerste EK-zege ooit werd behaald. Een 25-36-nederlaag tegen titelverdediger Spanje betekende uitschakeling.

"We hebben ontzettend veel geleerd en heel veel laten zien. We hebben echt laten zien dat we een hoog niveau kunnen halen tegen goede ploegen", aldus sterspeler Kay Smits, achtmaal trefzeker tegen Spanje, bij Ziggo Sport.

"Helaas nog niet zestig minuten, maar dat zal een volgende stap moeten zijn. We hebben onze eerste overwinning behaald en mooi handbal laten zien."

Volgens de 22-jarige Smits kreeg Oranje complimenten. "De Denen (Denemarken is ook een topland in het handbal, red.) waren bijvoorbeeld heel verrast en onder de indruk. Dat zegt wel iets. Nu is het zaak om ons jaarlijks te plaatsen voor een EK en WK."

De handballers wonnen op het EK van Letland. Dat leidde tot flinke ontlading. (Foto: Pro Shots)

Schoenaker: 'Zijn niet zomaar een handballandje'

Robin Schoenaker genoot eveneens van de eerste EK-deelname van de handballers ooit. "We hebben Nederland in ieder geval op de kaart gezet. We hebben laten zien wat we kunnen en dat we niet zomaar een handballandje zijn", zei hij.

"Ik denk dat mensen ook wel verrast zijn door ons snelle aanvalsspel. We hebben alles gegeven en geprobeerd het meegereisde publiek trots te maken."

Tim Remer, die twee keer scoorde tegen Spanje: "Bij landen als Spanje en Duitsland lopen veel mensen met jaren ervaring op hoog niveau en toernooien. Voor ons is het een leerproces."

De handballers hopen zich net zo te ontwikkelen als de Nederlandse handbalvrouwen, die de laatste jaren de wereldtop bereikten en dat vorige maand bekroonden door voor het eerst wereldkampioen te worden.

De handballers werden in Noorwegen gesteund door een groep fanatieke supporters. (Foto: Pro Shots)