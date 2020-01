De Nederlandse waterpolomannen zijn het EK dinsdag begonnen met een zwaarbevochten zege op directe concurrent Roemenië. Oranje won door een zeer sterk laatste kwart met 9-8 in Boedapest.

Roemenië was op papier de minste tegenstander in groep B en dus was het direct een cruciale wedstrijd voor Oranje. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer won door in het vierde kwart een achterstand van twee goals om te buigen in een voorsprong.

Nederland speelt donderdag in zijn tweede groepswedstrijd tegen Rusland, waarna zaterdag titelverdediger Servië wacht. De groepswinnaar plaatst zich direct voor de kwartfinales, terwijl de nummers twee en drie naar een tussenronde gaan. Twee jaar geleden werd Oranje in dat stadium uitgeschakeld door Hongarije.

Er is bij het EK ook één plaatsbewijs voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio te winnen, voor de beste ploeg buiten de al geplaatste landen Servië, Italië en Spanje. Oranje richt zich vooral op een plek in de top acht, want dat lukte in 1993 voor het laatst op een EK.

De waterpoloërs krijgen sowieso nog een kans om Tokio te bereiken bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam (22-29 maart). Daar zijn nog drie tickets te verdelen.

Een zege op Roemenië was cruciaal voor de kansen van Oranje om de groepsfase te overleven. (Foto: Pro Shots)

Ploegen zijn aan elkaar gewaagd

Nederland en Roemenië zijn beide subtoppers in Europa. Bij het vorige EK in 2018 eindigden ze respectievelijk als tiende en elfde en de ploegen waren dinsdag ook aan elkaar gewaagd. Na het eerste kwart stond het 2-2 en bij rust had Oranje een 5-4-voorsprong.

In het derde kwart verloor het team van Van der Meer het momentum. Mede door twee benutte strafballen en een treffer nadat Jesse Nispeling er met twintig seconden was uitgestuurd, namen de Roemenen van de 38-jarige aanvoerder Cosmin Radu in het derde kwart de leiding over (6-8).

Door goals van Jorn Winkelhorst, die met drie treffers de topscorer werd van Oranje, en Harmen Muller was het met nog vier minuten te gaan weer gelijk (8-8), waarna een spannende slotfase volgde. Met nog 135 seconden op de klok profiteerde Oranje via Guus van IJperen van een manmeersituatie (9-8) en die voorsprong hield de ploeg vast.