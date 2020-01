De Nederlandse handballers zijn maandag uitgeschakeld in de eerste groepsfase van het EK. Oranje kon in Trondheim niet voor een verrassing zorgen tegen titelverdediger Spanje: 25-36.

Nederland keek vrijwel de hele wedstrijd tegen een achterstand aan. Halverwege was het verschil nog 'slechts' vier (13-17), maar na rust werd het krachtsverschil steeds duidelijker.

Kay Smits was voor de derde keer op rij de topscorer aan de kant van Nederland én in het duel. De speler van het Deense TTH Holstebro was goed voor zeven doelpunten.

Nederland moest winnen om zich te plaatsen voor de tweede groepsfase, maar uitschakeling is geen schande omdat Spanje liefst 27 plaatsen hoger staat op de wereldranglijst (33 om 6).

Nederland maakte debuut op EK

Nederland maakte zijn debuut op een EK. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson begon met een nederlaag tegen favoriet Duitsland (23-34), maar boekte daarna een historische zege (32-24).

Het ongeslagen Spanje en Duitsland, dat eerder op maandag met de schrik vrij kwam tegen Letland (28-27), gaan als nummers één en twee van de poule naar de tweede groepsfase.

Na de tweede groepsfase gaat het toernooi verder met de halve finales en de finale. Spanje was twee jaar geleden op het voorgaande EK in Kroatië in de finale te sterk voor Zweden.