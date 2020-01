De MLB heeft maandag de Houston Astros zwaar gestraft voor het overtreden van de regels in het kampioensjaar 2017. De honkbalclub is veroordeeld voor het bespioneren van de tegenstanders.

De MLB deed de afgelopen tijd onderzoek naar de Astros, die in de stadions van de opponenten camera's geplaatst zouden hebben om de handgebaren van de catcher richting de pitcher te kunnen ontleden.

Manager AJ Hinch en directeur Jeff Luhnow zijn nu voor een jaar geschorst en als ze in de toekomst nog een keer in de fout gaan, mogen ze nooit meer een functie uitoefenen in de sport. De Astros krijgen ook een boete van 5 miljoen Amerikaanse dollar (circa 4,5 miljoen euro).

Verschillende Amerikaanse media melden maandagavond dat Hinch en Luhnow na de uitspraak van de MLB meteen door de Astros zijn ontslagen, maar de club zelf doet daar vooralsnog geen mededelingen over.

Astros mogen titel wel behouden

De Astros mogen ondanks het valsspelen wel hun titel uit 2017 behouden. Ze wonnen destijds voor het eerst in de geschiedenis de World Series na een overtuigende 5-1-zege in de finale op de Los Angeles Dodgers.

Voormalig Astros-pitcher Mike Fiers verklaarde enkele maanden geleden tegenover The Athletic dat zijn club tekens achterhaalde van de tegenstander door gebruik te maken van technische hulpmiddelen.

De spelers van de Astros hadden zo het voordeel dat ze wisten welke ballen de pitchers van plan waren te gooien. De MLB vindt dat de Astros daarmee schade hebben toegebracht aan het honkbal en pleitte dus voor harde maatregelen.