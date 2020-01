Mathieu van der Poel heeft maandag opnieuw een veldrit gewonnen. De 24-jarige Brabander was met overmacht voor het vijfde jaar op rij de beste in Otegem.

Van der Poel voerde meteen na de start het tempo op en liet niemand uit zijn wiel demarreren. Hij ging er op het steeds modderiger en zwaarder wordende parcours na de eerste ronde zelf vandoor en kwam met grote voorsprong over de finish.

Achter Van der Poel completeerden de Belgen Tim Merlier (tweede) en Gianni Vermeersch (derde) het podium. Van der Poels oudere broer David van der Poel was op de negende plaats de op een na beste Nederlander.

Mathieu van der Poel veroverde zondag in Rucphen nog voor de zesde achtereenvolgende keer de Nederlandse titel in het veldrijden. Hij evenaarde daarmee zijn vader Adrie, die eveneens zes keer Nederlands kampioen werd.

Van der Poel bezig aan zeer dominant seizoen

Van der Poel is aan een zeer dominant seizoen bezig in het veldrijden. Hij won liefst 21 van de 22 races waaraan hij meedeed; alleen in Ronse moest hij verrassend de zege laten aan de Belg Toon Aerts.

'MVDP' bereidt zich voor op het WK veldrijden op zondag 2 februari in het Zwitserse Dübendorf. De titelverdediger vertrekt maandagavond voor een trainingsstage naar Spanje en rijdt voor het WK nog de veldritten in Zonnebeke en Hoogerheide.

Van der Poel focust zich na het WK veldrijden weer op het wegwielrennen en het mountainbiken. Hij wil in die laatste discipline komende zomer goud pakken op de Olympische Spelen in Tokio.