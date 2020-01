Taekwondoka Kimia Alizadeh traint sinds een maand in Nederland. De enige Iraanse vrouw die ooit op de Olympische Spelen een medaille pakte, maakte zondag via Instagram bekend dat ze haar land is ontvlucht.

"Ze was op vakantie in Europa, maar besloot met haar partner niet terug te keren naar Iran", zegt Mimoun El Boujjoufi, trainer bij het regionale trainingscentrum taekwondo in Eindhoven, maandag tegen de NOS.

"Natuurlijk is ze welkom bij ons. We kennen haar kwaliteiten, ze is een aanwinst voor het taekwondo in Nederland."

De 21-jarige Alizadeh, die op de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro brons won in de klasse onder 57 kilogram, stelde zondag in een boodschap dat zich onderdrukt voelt in Iran.

"Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran. Ik ben overal heengegaan waar men wilde. Ik heb gedragen wat iedereen mij voorschreef. Elke zin die ik moest uitspreken, heb ik uitgesproken. Ik werd uitgebuit op elke mogelijke manier."

Volgens de NOS was Alizadeh niet van plan om nu al in de openbaarheid te treden over haar vlucht naar Nederland, maar werd ze gedwongen doordat er op sociale media een foto van haar opdook. Ze was zondag in Eindhoven bij een herdenking voor de omgekomen inzittenden van het Oekraïense vliegtuig dat vorige week neerstortte in Teheran.

Kimia Alizadeh werd in 2016 de eerste Iraanse vrouw met een medaille op de Spelen. (Foto: Getty Images)