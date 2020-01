Hero MotoSports, het Indiase team van de zondag overleden motorcoureur Paulo Gonçalves, heeft maandag besloten om uit de Dakar Rally te stappen.

"Het hele Hero MotoSports Team is in diepe rouw na het tragische overlijden van onze rijder Paulo Gonçalves", meldt het team op Twitter.

"Uit respect voor onze overleden teamgenoot gaan we niet verder in de Dakar Rally. De andere rijders zullen zich samen met het management van het team voegen bij de rouwende familie van Paulo."

De veertigjarige Gonçalves, die in 2015 nog als tweede eindigde in Dakar, kreeg zondag tijdens de zevende etappe een hartstilstand. Hij werd bewusteloos aangetroffen door de medische helikopter en na reanimatiepogingen naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd zijn dood geconstateerd.

De Portugees is het eerste dodelijke slachtoffer onder de deelnemers aan de Dakar Rally sinds de Pool Michal Hernik in 2015.

De deelnemers bij de motoren en quads besloten maandag de achtste etappe niet te rijden uit piëteit met Gonçalves. De auto's, trucks en buggy's kwamen wel in actie.

Price: 'Langste acht minuten uit mijn leven'

KTM-coureur Toby Price, de eerste persoon die bij Gonçalves kwam na diens val van zijn motor, vertelde maandag over de eerste momenten na het ongeluk. "We hebben alles gedaan wat we konden om hem te laten reageren en direct de helikopters opgeroepen", zei de Australiër tegen Motorsport.com.

"Hij reageerde niet, dus we konden alleen maar hopen dat de helikopter zo snel mogelijk zou komen. Het waren de langste acht minuten uit mijn leven, zonder twijfel. Het voelde alsof het een uur duurde."

"Het geeft me wat troost dat we met een groepje motorcoureurs zo lang mogelijk bij Paulo hebben kunnen blijven. Ik kan me nog herinneren dat hij voor mij stopte toen ik in 2017 mijn been brak in Dakar. Natuurlijk zijn we bezig met een race, maar dit was veel belangrijker."