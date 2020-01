De Nederlandse waterpolosters hebben maandag ook in hun tweede EK-duel een monsterzege geboekt. De regerend Europees kampioen won in Boedapest met 23-3 van Duitsland.

Oranje, dat het EK zondag startte met een 22-3-zege op Israël, had zoals verwacht geen moeite met de Duitse vrouwen. Halverwege stond het al 11-1 en Duitsland wist alleen in de eerste en vierde periode te scoren.

Twee jaar geleden bij het vorige Europees kampioenschap wonnen de waterpolosters in de kwartfinales met 22-2 van Duitsland, dat het deze eeuw niet beter deed dan een zevende plek op een EK.

Bondscoach Arno Havenga kon wederom al zijn dertien internationals veel speeltijd geven. Van de veldspeelsters wist alleen Brigitte Sleeking niet te scoren. Vivian Sevenich en Simone van de Kraats werden topscorer met vier goals. Maud Megens, Sabrina van der Sloot en Maartje Keuning waren ieder goed voor drie treffers.

Oranje treft woensdag om 17.30 uur met Italië zijn eerste zware tegenstander. Daarna volgen nog groepsduels met Frankrijk (vrijdag) en Spanje (zondag). De beste vier ploegen van de twee poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

Nederland kan in Hongarije een ticket verdienen voor de Olympische Spelen van deze zomer. Een gouden medaille of een finale tegen het al geplaatste Spanje is voldoende voor deelname in Tokio.

Nomi Stomphorst maakte één doelpunt tegen Duitsland. (Foto: Pro Shots)