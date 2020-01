Epke Zonderland maakt volgende maand bij de wereldbeker in Melbourne zijn rentree. De olympisch kampioen aan de rekstok van 2012 hoopt zich bij de komende World Cups te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

In november liet Zonderland de wereldbeker in het Duitse Cottbus nog aan zich voorbijgaan, omdat hij opnieuw een ingreep aan zijn voorhoofdsholtes moest ondergaan. Hij had al langer last van die holtes.

Door zijn fysieke klachten liep de 33-jarige Fries een trainingsachterstand op en slaagde hij er in oktober bij de WK in Stuttgart niet in om op rek de finale te halen. Daarmee verspeelde hij zijn eerste kans op directe olympische kwalificatie.

Zijn kans op een ticket voor Tokio is nog niet verkeken. Zonderland doet in maart ook mee aan de wereldbekers in Bakoe en Doha en moet waarschijnlijk in ieder geval één keer winnen om kans te houden op deelname aan de Spelen.

In het World Cup-klassement over acht wedstrijden staat Zonderland inmiddels tweede achter de Japanner Hidetaka Miyachi. Alleen de winnaar plaatst zich voor Tokio.

De wereldbekerwedstrijden in Melbourne zijn van 20 tot en met 23 februari. Namens Nederland doen ook Rick Jacobs, Frank Rijken en Bram Verhofstad mee in Australië.