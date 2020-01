Mathieu Serradori heeft maandag de achtste etappe van de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De autocoureur van SRT Racing troefde Fernando Alonso af. Bernhard ten Brinke eindigde als zevende.

Serradori deed ruim 3 uur en 48 minuten over de special van 477 kilometer met start en finish in Wadi Al Dawasir en boekte zijn eerste etappezege in Dakar. Alonso gaf vier minuten en vier seconden toe op de Fransman en greep zo naast zijn eerste dagsucces in de woestijnrally.

De Argentijn Orlando Terranova zette op 6.19 minuten van Serradori de derde tijd neer. Ten Brinke gaf iets meer dan tien minuten toe en werd zevende. Erik van Loon (achtste op 12.41 minuten) eindigde ook nog in de top tien.

Carlos Sainz verloor bijna twintig minuten, maar de 57-jarige Spanjaard behield wel de leiding in het klassement van de auto's. Zijn voorsprong op de nummer twee Nasser Al Attiyah uit Qatar slonk naar 6.40 minuten. Ten Brinke staat achtste in de algemene rangschikking.

Alleen de auto's, trucks en buggy's komen in actie bij de achtste etappe. De deelnemers bij de motoren en quads rijden niet vanwege het overlijden van Paulo Gonçalves. De veertigjarige Portugese motorcoureur overleed zondag toen hij in de zevende etappe een hartaanval kreeg.

"Ik wil deze zege als voormalig motorcoureur opdragen aan Paulo", zei Serradori.

De Dakar Rally duurt nog tot en met vrijdag.