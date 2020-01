De motoren en quads komen maandag niet in actie bij de achtste etappe van de Dakar Rally. Dat besluit is genomen na het overlijden van Paulo Gonçalves.

De 40-jarige Portugese motorcoureur overleed zondag toen hij in de zevende etappe een hartaanval kreeg. In 2015 eindigde hij nog als tweede in de woestijnrally.

Na de zevende etappe werd Gonçalves in het bivak herdacht met een minuut stilte. Daarna besloten de motorcoureurs en quadrijders in overleg met de organisatie om maandag niet van start te gaan.

De auto's, trucks en buggy's gaan wel gewoon van start in de achtste etappe, een proef van 716 kilometer met start en finish in Wadi Al Dawasir.

Gonçalves eerste dode in Dakar Rally sinds 2015

Gonçalves is het eerste dodelijke slachtoffer onder de deelnemers in de Dakar Rally sinds de Pool Michal Hernik in 2015. De wedstrijd werd toen nog in Zuid-Amerika verreden, de huidige editie vindt volledig plaats in Saoedi-Arabië.

Sinds de start van de Dakar Rally in 1978 zijn er 29 deelnemers omgekomen. Met twintig sterfgevallen blijken motorcoureurs met afstand het meest kwetsbaar te zijn.