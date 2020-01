Kimia Alizadeh, de enige Iraanse vrouw die ooit een medaille pakte op de Olympische Spelen, is haar land ontvlucht. Dat heeft de taekwondoka zondag via Instagram gemeld.

De 21-jarige Alizadeh stelt in de boodschap zich onderdrukt te voelen in haar vaderland en heeft er mede daarom voor gekozen naar Europa te vluchten. Volgens bronnen in Iran traint zij in Nederland.

Alizadeh won op de Olympische Spelen van vier jaar geleden in Rio de Janeiro brons in de klasse onder 57 kilogram en werd daarmee de eerste Iraanse vrouw ooit met een medaille op het grootste sportevenement ter wereld.

"Ik wil jullie allereerst vaarwel zeggen", begint ze haar relaas op Instagram, waarna ze uithaalt naar het regime in haar land, dat zij corrupt en leugenachtig noemt.

"Ik ben een van de miljoenen onderdrukte vrouwen in Iran, waar men al jaren mee doet wat men wil. Ik ben overal heengegaan, waar men wilde. Ik heb gedragen wat iedereen mij voorschreef. Elke zin die ik moest uitspreken, heb ik uitgesproken. Ik werd uitgebuit op elke mogelijke manier."

'Mijn geweten past niet in dit land'

Alizadeh noemt het hypocriet hoe het Iraanse regime omgaat met haar sport. "Mijn medailles worden gevierd, maar mijn sport wordt bekritiseerd: een echte vrouw strekt haar benen immers niet."

In Iran, dat vanwege het neerhalen van een Oekraïens lijnvliegtuig al zwaar onder vuur ligt, wordt met klem tegengesproken dat de taekwondoka haar land de rug heeft toegekeerd. Volgens de nationale bond is Alizadeh slechts op vakantie en is van een vertrek om politieke redenen geen sprake.

Via Instagram is Alizadeh echter luid en duidelijk. "Mijn geweten past niet bij de smerige economische banden en politieke lobby van Iran. Ik ben op eigen initiatief naar Europa vertrokken, al blijf ik een dochter van Iran. Waar ik ook ben."

Alizadeh is de tweede Iraanse topsporter in korte tijd die het land is ontvlucht. Judoka Saeid Mollaei bleef na de WK van vorig jaar september weg, nadat hij geweigerd had met opzet te verliezen om op die manier niet tegen de Israëliër Sagi Muki te hoeven uitkomen.