Giovanni Guidetti heeft met de Turkse volleybalsters het laatste ticket voor de Olympische Spelen van Tokio veroverd. De voormalig bondscoach van Oranje rekende zondag in de finale in Apeldoorn overtuigend af met Duitsland.

Turkije had in de eindstrijd in de Gelderse plaats geen kind aan de Duitsers, die in de halve finale van het olympisch kwalificatie toernooi (OKT) nog te sterk waren voor Nederland (0-3). Het werd 3-0 voor de nummer twaalf van de wereldranglijst: 25-17, 25-19, 25-22.

Guidetti was van januari 2015 tot december 2016 bondscoach van de Nederlandse volleybalsters. Onder leiding van de Italiaan bestormde de volleybalploeg de wereldtop. Na een zilveren medaille op het EK bereikte Oranje voor het eerst in twintig jaar de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro greep Nederland met een vierde plaats naast olympisch eremetaal.

Het vertrek van Guidetti eind 2016 zette kwaad bloed bij de volleybalsters. De 47-jarige coach wilde na de geboorte van zijn dochter meer tijd besteden aan zijn gezin. Een jaar later werd hij bondscoach van de Turkse volleybalsters. Hij combineert die functie met een baan als trainer van de Turkse topclub Vakifbank.

Met het ticket van Turkije is het olympische deelnemersveld van de volleybalsters bijna rond. Naast gastland Japan nemen ook Servië, China, de Verenigde Staten, Brazilië, Rusland, China, Kenia, Zuid-Korea en Argentinië deel aan de Spelen. Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek maken zondag in de Caraïben uit wie het laatste ticket bemachtigt.