De Nederlandse waterpolosters zijn het EK in Boedapest op overtuigende wijze begonnen. De titelverdediger had zondag in de eerste groepswedstrijd geen kind aan Israël: 22-3.

Nederland nam in de eerste periode al afstand van Israël en gaf geen enkel doelpunt weg (4-0), waarna de ploeg van bondscoach Arno Havenga verder uitliep in het tweede kwart (5-1). Na rust ging Oranje op dezelfde voet verder in de derde (7-1) en vierde periode (6-1).

Topscorer bij de Nederlandse waterpolosters was Maud Megens. De 23-jarige Rotterdamse gooide vijf keer raak in het eenzijdige duel.

Bij Nederland maakte Debby Willemsz haar rentree onder de lat. De 25-jarige keeper besloot in april 2019 nog te stoppen bij Oranje vanwege motivatieproblemen. Tegen Israël rouleerde ze met reservekeeper Joanne Koenders.

Bondscoach Arno Havenga rouleerde met zijn keepsters. (Bron: Pro Shots)

Nederland aan de leiding in groep B

Nederland, dat zijn Europese titel uit 2018 verdedigt, gaat na de eerste dag aan de leiding in Groep B, die verder bestaat uit Spanje, Italië, Frankrijk en Duitsland. De beste vier ploegen van de twee poules plaatsen zich voor de kwartfinales.

Op het EK waterpolo jaagt de ploeg van bondscoach Havenga op een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio deze zomer. Een gouden medaille of een finale tegen het al geplaatste Spanje is voldoende voor Nederland om zich te verzekeren van deelname aan de Spelen.

Mocht het niet lukken om in Boedapest een olympisch ticket te veroveren, dan krijgt Oranje in maart nog een kans tijdens een olympisch kwalificatietoernooi in Italië. De olympisch kampioen van 2008 liep de voorgaande twee Spelen in 2012 en 2016 mis.

Het EK gaat voor Nederland maandag verder met een groepswedstrijd tegen Duitsland (11.30 uur), dat eerder ruim verloor van Italië (4-13). De finale is op 25 januari.