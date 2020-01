Autocoureur Bernhard ten Brinke is zondag in de zevende etappe van de Dakar Rally als vierde geëindigd. De Spanjaard Carlos Sainz won en verstevigde zijn leidende positie.

Ten Brinke finishte in de 741 kilometer lange etappe van Riyad naar Wadi Al Dawasir 2.58 minuten achter Sainz. Ook de Qatarees Nasser Al Attiyah en de Fransman Stéphane Peterhansel finishten net voor de Nederlander.

Voor Ten Brinke is de vierde plaats zijn beste uitslag in deze editie van de Dakar Rally. In het algemeen klassement bezet de Nederlandse Toyota-coureur de zevende plaats.

De 57-jarige Sainz heeft in het klassement een voorsprong van tien minuten op Al Attiyah en ruim negentien op Peterhansel. Ten Brinke volgt op een uur en een kwartier.

Brabec beperkt de schade bij motoren

Bij de motoren ging de overwinning in de zevende etappe naar Joan Barreda. De Spaanse Honda-coureur hield Matthias Walkner en Luciano Benavides net achter zich.

De leiding blijft stevig in handen van Ricky Brabec. De Amerikaan finishte als vierde, maar hield met een achterstand van iets meer dan drie minuten op Barreda de schade binnen de perken.

In de stand loopt Brabec zelfs nog verder uit op de Chileen Pablo Quintanilla, die op bijna 25 minuten tweede staat. Paul Spierings is op de 23e plaats de beste Nederlander.

Etappe overschaduwd door overlijden Gonçalves

De zevende etappe in de Dakar Rally werd overschaduwd door het overlijden van de Portugees Paulo Gonçalves. De veertigjarige motorcoureur eindigde in 2015 nog als tweede in de woestijnrally.

De Dakar Rally duurt tot en met donderdag. De editie van dit jaar wordt volledig in Saoedi-Arabië verreden.