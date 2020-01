Motorcoureur Paulo Gonçalves is zondag overleden na een ongeluk in de Dakar Rally. De veertigjarige Portugees eindigde in 2015 nog als tweede in de woestijnrally.

De organisatie van de Dakar Rally kreeg zondagochtend een melding dat Gonçalves tijdens de zevende etappe een ongeluk had gekregen. Een traumahelikopter trof de Portugese coureur buiten bewustzijn aan en bracht hem naar het ziekenhuis, waar zijn dood werd vastgesteld.

Gonçalves is het eerste dodelijke slachtoffer onder de deelnemers in de Dakar Rally sinds de Pool Michal Hernik in 2015. De wedstrijd werd toen nog in Zuid-Amerika verreden, de huidige editie vindt volledig plaats in Saoedi-Arabië.

Sinds de start van de Dakar Rally in 1978 zijn er 29 deelnemers omgekomen. Met twintig sterfgevallen blijken motorcoureurs met afstand het meest kwetsbaar te zijn.

Gonçalves was net hersteld van zware crash

Gonçalves was bezig aan zijn elfde Dakar Rally. De Honda-coureur eindigde drie keer in de top tien, met zijn tweede plaats in 2015 achter Marc Coma als beste resultaat.

Een maand geleden raakte Gonçalves gewond bij een zware crash in het Portugese kampioenschap. Na een operatie aan zijn milt was de voormalig wereldkampioen crosscountry (2013) net op tijd hersteld om aan de Dakar Rally te kunnen deelnemen.

"Ik weet dat ik niet zo sterk ben als voorheen", zei Gonçalves vlak voor de start op de website van de Dakar Rally. "Maar ik zal proberen de race voorzichtig aan te vangen en elke dag te kijken wat ik kan doen. Het is voor mij al een overwinning dat ik hier ben."

Na zes etappes bezette Gonçalves de 46e plaats in het klassement, ruim acht uur achter de Amerikaanse leider Ricky Brabec. De Dakar Rally duurt nog tot en met vrijdag.