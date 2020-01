De Nederlandse hockeysters hebben ook hun tweede wedstrijd in de Pro League gewonnen. China werd zondag net als een dag eerder verslagen.

Het team van bondscoach Alyson Annan zegevierde in Changzhou met 2-4. In dezelfde stad was het zaterdag al 0-3 in het voordeel van Oranje geworden.

Nederland kwam al vroeg op voorsprong dankzij Laura Nunnink, waarna Marloes Keetels er uit een strafcorner 0-2 van maakte. Peng Yang bracht na een half uur spelen de spanning terug.

Lidewij Welten herstelde zes minuten later de marge van twee doelpunten en Frédérique Matla zorgde daarna voor de definitieve beslissing. Vlak voor tijd deed Chen Yi nog wat terug namens de thuisploeg.

Voor Oranje gaat de Pro League over twee weken verder met uitwedstrijden tegen de Verenigde Staten. Verder doen ook België, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Argentinië en Groot-Brittannië mee aan de landencompetitie.

De Pro League is een vrij nieuw toernooi en geldt als vervanger van de Hockey World League. De eerste editie werd vorig jaar door Nederland gewonnen.