De Nederlandse handballers zijn dolgelukkig met hun eerste EK-overwinning ooit. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson versloeg Letland zaterdag op het toernooi in Noorwegen met 32-24.

"Dit is fantastisch en geeft een supergevoel. We genieten er echt volop van. Het is voor ons allemaal nieuw. We hebben als team gestreden en iedereen is blij", aldus Jeffrey Boomhouwer, goed voor vier treffers, bij Ziggo Sport.

"Er was niet echt druk, al hebben we onszelf die wel een beetje opgelegd. Het is lekker om deze wedstrijd dik te winnen. We zitten nog in het toernooi en gaan na de wedstrijd tegen Spanje een feestje bouwen."

Oranje had de eerste groepswedstrijd donderdag verloren van topland Duitsland en wist dat er tegen Letland meer kans op een overwinning zou zijn. Maandag wacht titelverdediger Spanje, waartegen het bereiken van de volgende ronde een vrijwel onmogelijke opgave lijkt. Daarvoor moet Oranje bij de beste twee landen in de groep eindigen.

Nederland staat op de wereldranglijst een stuk lager dan Duitsland en Spanje. Oranje is terug te vinden op de 33e plaats, terwijl Duitsland (vierde) en Spanje (zesde) in de top tien staan.

De Nederlandse fans gingen uit hun dak in Noorwegen. (Foto: Pro Shots)

Ook ploeggenoten van Boomhouwer genieten

Luc Steins, die tegen Duitsland werd uitgeroepen tot beste speler, genoot eveneens van de historische zege met Nederland. "We wisten dat we van Letland konden en misschien wel moesten winnen en dat hebben we bewezen, dus we zijn hartstikke blij", zei hij.

Ploeggenoot Samir Benghanem was eveneens dolgelukkig. "Het is prachtig dat ik hier bij mag zijn en dat we dit samen hebben gedaan. Het is een heel mooie ervaring."

Volgens Boomhouwer is Oranje niet kansloos tegen Spanje. "Het is net als Duitsland een topland. In principe is het een level te hoog, maar als zij een slechte dag hebben en wij een topdag, dan is alles mogelijk."

De afsluitende groepswedstrijd tussen Nederland en Spanje begint maandag om 20.30 uur. De Spanjaarden zijn in tegenstelling tot Oranje met dertien EK-deelnames erg ervaren.