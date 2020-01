De Nederlandse volleybalsters zijn er komende zomer niet bij op de Olympische Spelen in Tokio. Oranje verloor zaterdag de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi met 3-0 (27-25, 25-23, 25-22) van Duitsland.

De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara had het toernooi moeten winnen om de Spelen te halen. Duitsland strijdt nu zondag in de eindstrijd van het OKT tegen de winnaar van de halve finale tussen Polen en Turkije om het laatste Europese ticket voor Tokio.

Tokio had misschien wel de laatste Spelen moeten worden van ervaren krachten als de 31-jarige Maret Balkestein-Grothues, Mythe Schoot (31) en de 32-jarige Floortje Meijners, terwijl Lonneke Sloëtjes (29) en Laura Dijkema (29) de dertig naderen.

Vier jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Nederlandse vrouwen er wel bij op de Spelen en grepen toen met de vierde plaats net naast een medaille.

De Nederlandse mannen deden voor het laatst in 2004 aan de Spelen mee en zullen eveneens ontbreken in Tokio. Nederland is bij de teamsporten op de Spelen wel zeker vertegenwoordigd bij het voetbal (vrouwen), handbal (vrouwen) en hockey (mannen en vrouwen).

Nederland was er in elke set dicht bij, maar zag de zege naar Duitsland gaan. (Foto: Pro Shots)

Oranje was favoriet tegen Duitsland

In een uitverkocht Omnisport begon Oranje zaterdag als favoriet tegen de Duitsers, maar dat was aanvankelijk niet zichtbaar. De Duitse vrouwen, die negen plaatsen lager staan op de wereldranglijst (zesde om vijftiende), stonden vrijwel de gehele eerste set op voorsprong.

Het werd 13-10 en 20-16, maar in de eindfase kroop Nederland eindelijk dichterbij. Meijners maakte er met een fraaie smash 23-23 van. Oranje werkte vervolgens twee setpunten weg, maar de derde keer was het wel raak voor de Duitsers (27-25).

Aan het begin van de tweede set waren de rollen omgedraaid. Met Sloëtjes, die de afgelopen dagen kampte met griep, inmiddels in de ploeg was het halverwege 15-9 voor Oranje. Er volgde een minder fase van Nederland, waardoor Duitsland terugkwam tot 16-16. Even later leidden de Duitse vrouwen zelfs met 19-17. Die voorsprong gaf Duitsland niet meer weg en het pakte de tweede set met 25-23.

Met een 2-0-achterstand in sets moest Oranje vrezen voor het ergste, zeker toen het degelijke Duitsland halverwege de set leidde met 13-10. Bij een time-out pepte Robin de Kruijf haar medespeelster nog maar eens op en dat had effect. Even later was de stand 16-16.

In een zinderende slotfase van de set was Duitsland toch weer sterker. Van 21-21 werd het op 24-21 matchpoint voor de Duitse vrouwen. Bij de tweede poging was het raak voor Duitsland dat zo een einde maakte aan de olympische droom van Nederland.