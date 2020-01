De Nederlandse handballers hebben zaterdag voor de eerste keer ooit een wedstrijd gewonnen op het EK. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson was in Trondheim met 32-24 te sterk voor Letland.

Nederland stond halverwege al op een comfortabele 16-10-voorsprong. Oranje kreeg echter meteen na rust een inzinking, waardoor Letland terug kon komen tot 17-20, maar Nederland rechtte daarna weer de rug en liet zich niet verrassen.

Kay Smits was de topscorer aan de kant van Nederland. De speler van het Deense TTH Holstebro maakte net als donderdag in het openingsduel met Duitsland, toen hij ook al het meest trefzeker was namens Oranje, zeven doelpunten.

Nederland verloor tegen Duitsland bij zijn debuut op het EK. Oranje ging met 23-34 onderuit tegen een van de topfavorieten voor de Europese titel, maar na afloop werd wel Luc Steins uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Nederland heeft goede kans op volgende ronde

Nederland heeft door de historische zege op Letland een goede kans op het bereiken van de tweede groepsfase. Oranje heeft waarschijnlijk maandag aan een overwinning op Spanje voldoende om bij de eerste twee te eindigen in de poule.

Op dit moment heeft Nederland net als Duitsland en Spanje twee punten, maar die twee landen staan later op zaterdag nog tegenover elkaar. Letland, dat donderdag al kansloos was tegen Spanje (22-33) is nog puntloos en al uitgeschakeld.

Nederland staat op de wereldranglijst een stuk lager dan Duitsland en Spanje. Oranje is pas terug te vinden op de 33e plaats, terwijl Duitsland (vierde) en Spanje (zesde) een plek bemachtigen in de top tien.