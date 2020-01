De Nederlandse hockeysters zijn zaterdag goed begonnen aan de Pro League. De ploeg van bondscoach Alyson Annan won zonder problemen van China: 0-3.

Ginella Zerbo zette Oranje na acht minuten al op voorsprong. Laurien Leurink verdubbelde de marge in het derde kwart en niet veel later tekende Zerbo met haar tweede doelpunt van de wedstrijd voor de eindstand. Eva de Goede miste in de slotfase nog een strafbal.

Voor de hockeysters gaat de Pro League zondag verder met wederom een wedstrijd in en tegen China. Verder doen ook België, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Argentinië en Groot-Brittannië mee aan de landencompetitie.

De Pro League is een vrij nieuw toernooi in het hockey en geldt als vervanger van de Hockey World League en de Champions Trophy. Vorig jaar was de eerste editie en die werd bij de vrouwen gewonnen door Nederland. In de finale was Oranje na shoot-outs te sterk voor Australië.

De regerend wereldkampioen jaagt op de zesde grote prijs in korte tijd. In 2017 werd de Hockey World League gewonnen en in 2018 de Champions Trophy en het WK. Vorig jaar prolongeerde Oranje ook nog de Europese titel.