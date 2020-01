De Nederlandse volleybalvrouwen spelen zaterdag tegen Duitsland in de halve finales van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT). Oranje moet het toernooi winnen om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio.

Door de zege van Polen op Azebeidzjan (3-0 in sets) eindigde Oranje als tweede in groep A. Duitsland had eerder op vrijdag al de groepswinst in groep B veiliggesteld, waardoor de ploeg van Felix Koslowski de volgende tegenstander is van Oranje.

De Nederlandse volleybalsters hadden zich woensdag al geplaatst voor de halve finales door Azebeidzjan (3-0) en Bulgarije (3-0) te verslaan. De ploeg van bondscoach Giovanni Caprara had groepswinst daardoor in eigen hand, maar donderdag werd er met 1-3 verloren van Polen.

De andere halve finale gaat tussen Polen en Turkije. Alleen de winnaar van het kwalificatietoernooi grijpt een ticket voor de Olympische Spelen. De finale wordt op zondag gespeeld.

Vier jaar geleden in Rio de Janeiro waren de Nederlandse volleybalvrouwen er na twintig jaar weer bij op de Spelen en eindigden toen als vierde. De Nederlandse mannen ontbreken in Tokio, nadat ze deze week in de groepsfase van het OKT in Berlijn werden uitgeschakeld.