De FIFA keert na een afwezigheid van vijf jaar terug in het internationaal olympisch comité (IOC). Voorzitter Gianni Infantino zal de wereldvoetbalbond vertegenwoordigen in het comité, zo is vrijdag besloten.

De FIFA had de afgelopen jaren geen afgevaardigde in het IOC vanwege meerdere schandalen. Zo was oud-voorzitter Sepp Blatter betrokken bij fraudezaken en daardoor besloot het IOC om beleidsbepalers van de FIFA een aantal jaar niet meer toe te laten.

Naast Infantino zijn ook de Japanner Yasuhiro Yamashita en de Amerikaan David Haggerty toegevoegd als afgevaardigden. Yamashita is de voorzitter van het Japanse olympisch comité, Haggerty is de voorzitter van de internationale tennisfederatie ITF.

"Deze drie personen brengen veel kwaliteiten en expertise met zich mee, wat zeer voordelig kan zijn voor het IOC", zei IOC-voorzitter Thomas Bach in december al toen het drietal werd voorgedragen.

Door de komst van Infantino, Yamashita en Haggerty zijn er nu 108 IOC-leden. Sinds het terugtreden van Camiel Eurlings begin 2018 zijn er geen Nederlandse IOC-leden meer.