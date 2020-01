Wilson Kipsang is vrijdag door World Athletics voorlopig geschorst. De Keniaan zou een overtreding hebben gemaakt met whereabouts.

Bovendien maakt World Athletics (voorheen IAAF) in een kort bericht melding van "knoeien of een poging tot knoeien" door Kipsang.

Via het whereaboutssysteem moeten sporters dagelijks vooraf hun locatie delen, zodat dopingcontroleurs de mogelijkheid hebben om onaangekondigd een test af te nemen. Als een sporter driemaal niet op de aangegeven plek is, dan kan hij geschorst worden.

De 37-jarige Kipsang was in het verleden wereldrecordhouder op de marathon. Zijn toptijd van 2:03.23 uit 2013 in Berlijn werd een jaar later door zijn landgenoot Dennis Kimetto verbeterd. Inmiddels staat het officiële wereldrecord op 2:01.39 van de Keniaan Eliud Kipchoge.

Behalve in Berlijn boekte Kipsang ook aansprekende zeges in de marathons van Tokio (2018), New York (2014), Londen (2014 en 2012), Honolulu (2012), Frankfurt (2011 en 2010) en Lake Biwa (2011). Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen veroverde hij brons.

De voorlopige schorsing van Kipsang blijft staan totdat hij gehoord wordt door antidopingbureau WADA.