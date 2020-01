De volleybalsters hopen deelname aan de Olympische Spelen af te dwingen, in Thialf staat de tweede editie van de EK afstanden op het programma en met name in Engeland wordt gevoetbald. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Volleybalsters gaan voor Spelen

De Nederlandse volleybalsters staan zaterdag op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Apeldoorn in de halve finales. De tegenstander is Duitsland. De eindstrijd is zondag en de winnaar van het toernooi pakt het laatste Europese ticket. Oranje was vier jaar geleden voor het eerst in twintig jaar present op de Spelen en werd toen vierde.

Wanneer? De halve finales van het OKT zijn zaterdag om 17.15 (met Nederland) en 20.45 uur. De finale begint zondag om 17.30 uur.

Hoe te volgen? De wedstrijden van Oranje zijn te volgen via een liveblog op NU.nl en rechtstreeks te zien bij de NOS.

De volleybalsters kunnen in Apeldoorn rekenen op de steun van het thuispubliek. (Foto: Pro Shots)

EK afstanden in Thialf

In Heerenveen staat na 2018 de tweede editie van de EK afstanden op het programma, waar onder anderen Esmee Visser (3.000 meter) haar titel verdedigt. Op de teamsprint komen de Nederlandse mannen uit onvrede over het programma niet in actie.

Wanneer? Het toernooi duurt van vrijdag tot en met zondag. De wedstrijden beginnen vrijdag om 19.30 uur, zaterdag om 13.40 uur en zondag om 14.15 uur.

Hoe te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen via een liveblog op NU.nl en rechtstreeks te zien bij de NOS.

Thialf is het decor voor de tweede editie van de EK afstanden. (Foto: Pro Shots)

Titeljacht Liverpool gaat verder

In Engeland dendert de Premier League door. In de titelrace heeft Liverpool inmiddels een voorsprong van dertien punten op nummer twee Leicester City, maar 'The Reds' wacht zaterdag een lastig uitduel met het Tottenham Hotspur van José Mourinho. Zondag komt onder meer Manchester City in actie.

Wanneer? De meeste clubs komen zaterdag of zondag in actie. Tottenham Hotspur-Liverpool begint zaterdag om 18.30 uur.

Hoe te volgen? De wedstrijden zijn te volgen via de NUsport-app. Een aantal duels is rechtstreeks te zien op Ziggo Sport.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum vervolgen hun titeljacht met Liverpool. (Foto: Pro Shots)