Autocoureur Stéphane Peterhansel gaat als leider de rustdag in bij de Dakar Rally. De dertienvoudig eindwinnaar zegevierde vrijdag in de zesde etappe door Saoedi-Arabië. Bij de motoren profiteerde Ricky Brabec van technisch malheur bij concurrent Toby Price.

De Fransman Peterhansel won woensdag al de vierde etappe. In totaal heeft de 54-jarige routinier 78 dagzeges op zijn naam staan. De eerste 33 daarvan boekte hij als motorcoureur.

Peterhansel won de 477 kilometer lange etappe van Ha'il naar Riyad van vrijdag door Carlos Sainz sr., zijn voornaamste concurrent in het klassement, nipt voor te blijven. De ervaren Spanjaard heeft een achterstand van 1.35 minuten in het klassement. De Qatarees Nasser Al Attiyah werd derde en gaat de rustdag ook in als nummer drie van het klassement, op 3.22 van Peterhansel.

Bernhard ten Brinke is halverwege de woestijnrally op de zevende plek de beste Nederlander. Hij staat vlak achter voormalig Formule 1-coureur Fernando Alonso, die aan een flinke opmars bezig is en inmiddels de nummer zes is.

Ricky Brabec won voor de tweede keer deze Dakar Rally een etappe. (Foto: Pro Shots)

Motorcoureur Brabec loopt verder uit

Bij de motoren viel titelverdediger Price in het slot van de etappe stil toen hij zijn achterwiel verloor. De Australiër van KTM moest wachten op een andere coureur van KTM die hem een wiel gaf en verloor zestien minuten. Hij zakte van de tweede naar de tiende plek in het klassement.

Brabec profiteerde optimaal door de zesde etappe te winnen en zijn voorsprong te vergroten. De 28-jarige Amerikaan won eerder al de derde etappe.

Paul Spierings was opnieuw de beste Nederlander. Hij eindigde als 24e en klom naar de 22e plek in het klassement.

Gerben Lieverdink ging vrijdag niet meer van start. De KTM-coureur begon al met een schouderblessure aan de rally en die verergerde in de eerste week. Met Spierings, Mirjam Pol en Edwin Straver zijn er nog maar drie Nederlandse motorcoureurs over.

Van Kasteren vijfde bij trucks

Bij de trucks nam de Rus Andrey Karginov de leiding over van zijn landgenoot Dmitry Sotnikov, die met technische problemen kampte. Janus van Kasteren was op de vijfde plek de beste Nederlander.

Martin van den Brink had een mindere dag en viel weg uit de top tien van het klassement. Donderdag bezette hij nog de zesde plek in de rangschikking.