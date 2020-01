De olympische atleten zullen komende zomer in Tokio op kartonnen bedden slapen, zo heeft de organisatie bekendgemaakt. De bedden zijn recyclebaar, kunnen maximaal 200 kilo houden en moeten de kamers een spartaans karakter geven.

"Ze zijn sterker dan houten bedden. Het organisatiecomité heeft nagedacht over recyclebare meubels, waarbij het bed een van de ideeën is", aldus directeur Takashi Kitajima.

Het olympisch dorp is naar verwachting klaar in juni. De openingsceremonie van de Olympische Spelen is op 24 juli. Het evenement duurt tot en met 9 augustus.

De bedden voor het olympisch dorp worden gemaakt van stevig karton.

Ze kunnen 200 kilo houden en zijn recyclebaar. (Foto: Pro Shots)

Het olympisch dorp moet in juni worden opgeleverd.

De kamers worden ook voorzien van kleurrijke stoeltjes.

Het dorp bestaat uit in totaal achttienduizend bedden en 21 gebouwen.